Arizona Eyalet Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, sis damlacıklarının her birinin milyonlarca bakteri barındırdığını ortaya koydu. Earth dergisinde yayımlanan bulgulara göre, sis içerisindeki bakteri konsantrasyonu okyanuslardaki yaşam yoğunluğuyla eş değer bir seviyede bulunuyor.

BAKTERİLER KİRLETİCİLERİ BESİN OLARAK TÜKETİYOR

Araştırma kapsamında incelenen örneklerde, özellikle "metilobakteri" grubunun sisli havada hızla çoğaldığı saptandı. Bu mikroorganizmaların, ozon kirliliğine yol açan ve yaygın bir hava kirleticisi olan formaldehiti besin kaynağı olarak kullandığı belirlendi. Bakterilerin hayatta kalmak için bu zehirli bileşikleri karbondioksite dönüştürdüğü, bu süreçte havayı fark edilmeden temizlediği tescillendi.

SİS SUYU STERİL DEĞİL

Keşif, özellikle su kıtlığı çeken bölgelerde uygulanan "sis toplama" yöntemine dair güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bilim insanları, sis suyunun doğal ve temiz bir kaynak olarak kabul edilmesine rağmen aslında zengin bir biyolojik çeşitlilik içerdiğini vurguladı. Sis damlacıklarının kimyasal kirleticileri parçalayan aktif bakteriler barındırması nedeniyle, bu sudan elde edilen içme suyunun tüketilmeden önce mutlaka test edilmesi ve arıtılması gerektiği bildirildi.

MİROORGANİZMALAR İÇİN DENİZ KADAR ZENGİN

Çalışmanın ortak yazarı Ferran Garcia-Pichel, sis tabakasının mikroorganizmalar açısından deniz suyu kadar zengin bir içeriğe sahip olduğunu ifade etti. Tek bir damla sis suyunun yaklaşık on milyon bakteri içerebildiğini kaydeden araştırmacılar, sisin küresel iklim ve hava kalitesi üzerindeki etkilerinin sanılandan çok daha derin olduğunu açıkladı.