Fenerbahçe Kaptanı Milan Skriniar, limitleri zorluyor. Slovak stoper, %93 pas isabeti, %78 ikili mücadele kazanma oranı ve attığı 1 golün yanı sıra lider profili çiziyor. Yoğun fikstürde sakatlanmamasını ise düzenli uykusuna, gece hayatının olmamasına ve yaptığı sakatlık önleyici ekstra egzersizlere borçlu.

AKE 1 MAÇ EKSİK

Skriniar, savunmadaki partneri Nathan Ake ile de kusursuz bir uyum yakaladı. İlk maçı Gornik karşısında ağrı hissedince oyundan çıkan Hollandalı, daha sonraki 10 maçta 90 dakika süre aldı. Ake de maç başına 0.5 top kapma, 1 hava topu, %43 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynuyor.