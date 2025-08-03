Beşiktaş'ta ayrılık çanları çalıyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in camia içinde dayanağı yok. Norveçli teknik adam, her ne kadar “Bu projede doğru kişi olduğumu düşünüyorum” dese de taraftarlar ve yöneticiler öyle düşünmüyor. Yönetim Kurulu’ndaki üyeler de Solskjaer hakkında düşüncelerini soran Başkan Serdal Adalı’ya “Geç olmadan Solskjaer’i gönderelim Başkan” diye fikir beyan etti

Başkan Serdal Adalı, yöneticilerle yaptığı bu görüşmede olumlu ya da olumsuz görüş bildirmedi. Kısa vadeli çözümler üretmek yerine Beşiktaş’ın geleceğini düşünen Adalı’nın Solskjaer ile yolları ayırsa bile Türk teknik adamdan değil, yabancı bir teknik direktörden yana tavır aldığı öne sürüldü. Adalı’nın Solskjaer’in kendi isteğiyle görevi bırakması durumunda ise “Gitme” demeyeceği bildirildi.

POLEMİK YAŞANMIŞTI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile ayrılık kararı alması halinde ilk adayın Nuri Şahin olduğunu ileri sürdü. Bu iddiaya Beşiktaşlı taraftarları ikiye böldü. Nuri Şahin'in tecrübesiz olduğunu ileri sürenlerin yanı sıra Sergen Yalçın'ın genç teknik adam için yaptığı yorumları da yeniden gündeme taşıyanlar oldu.

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'un başına geçtiği dönemde "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" ifadeleri gündem olmuş ve iki teknik adam arasında polemik yaşanmıştı.