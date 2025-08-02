Beşiktaş, Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Göztepe’yi yense sezonu en azından kupayla kapatma şansı doğacak, Avrupa Ligi’nde tek ön eleme oynayacak, sezonu daha geç açacaktı. Hem de evinde 3-1 yenildi... Beşiktaş, Twente’yi yense Avrupa Ligi’nde lig aşamasını geçecekti. 1-0 yenildi... Ve son olarak Shakhtar’dan alınan 2-4 ve 2-0’lık yenilgiler.

YAKINDA DÖNECEK

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in bu 4 yenilgisi, Kartal’ın geleceğini kararttı. Fenerbahçe ve Galatasaray’dan alınan derbi galibiyetleri prestij açısından önemliydi ama sportif bir gerçekliği yoktu. Solskjaer, kritik maçları kaybederek koltuğuna Sergen Yalçın’ı bizzat çağırdı. Solskjaer’in 3.5 milyon Euro tazminat sorunu çözülürse Sergen Yalçın, yakında yuvaya dönecek.