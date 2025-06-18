Beşiktaş'ın, Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Shakhtar Donetsk-Ilves Tampere eşleşmesinin galibi oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi TSİ 14.00'da UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Grup aşamasına kalabilmek için tam üç ön eleme oynayacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ın bugün yapılacak kura çekimi öncesinde muhtemel rakibi de netlik kazandı.
Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda Shakhtar-Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Shakhtar Donetsk geçtiğimiz aylarda Türk teknik direktör Arda Turan ile sözleşme imzalamıştı.
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar 10 Temmuz, rövanşlar ise 17 Temmuz'da oynanacak.