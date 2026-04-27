Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.41’de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. Yerin yaklaşık 13.27 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün Battalgazi olduğu bildirildi.

44 SANİYE SONRA BİR DEPREM DAHA

Malatya’da bir deprem daha meydana geldi. Battalgazi ilçesi merkezli sarsıntı, bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Saat 15.42’de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.

Yerin yaklaşık 16.36 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün Battalgazi ilçesi olduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.