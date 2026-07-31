Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan, son günlerde ise görüşmelerin tıkandığı belirtilen Mohamed Salah transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili ekibin son günlerde gündemine gelen yıldız futbolcu Mohamed Salah ile ilgili 61saat'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan Mısırlı futbolcunun transfer iddiaları ile ilgili olarak, "Salah iddialarını kaç kez yalanlamam gerekiyor? Böyle bir gündemimiz yok." ifadelerine yer verdi.

TRABZONSPOR’UN DEVREYE GİRDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Mısırlı futbolcu ile Beşiktaş ciddi şekilde ilgilenmiş ve uzun süren görüşmelerin ardından transferin rafa kalktığını bildirmişti. Sürecin ardından gazeteci Yakup Çınar devreye Trabzonspor'un girdiğini iddia etmişti. Ancak bordo-mavililer bir kez daha transferi yalanladı.