F1 Suudi Arabistan GP’si öncesi Husilerden saldırı

Suudi Arabistan ile Yemen arasında uzun süredir devam eden çatışmalar, Formula 1'i de etkiledi. Pazar günü düzenlenecek Suudi Arabistan GP'si öncesi antrenman yapan yarışçılar, Cidde Pisti'nin üzerindeki siyah dumanları görünce şaşkına döndü. Saldırı sonrası Husilerden gelen açıklama endişeleri artırdı.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan’da düzenlenecek Formula 1 yarışı öncesindeki antrenman turları sırasında, Cidde’deki bir petrol deposuna saldırı düzenlendi.

Yemen’deki İran destekli Husi isyancıları, Aramco şirketine ait petrol deposunu vururken, Cidde Pisti’nin yaklaşık 20 km yakınındaki dumanlar tüm şehri kapladı. F1 pistinden de görünen siyah bulutlar nedeniyle yarışçılar paniğe kapılırken, antrenman sırasında Red Bull pilotu Max Verstappen alevlerden çıkan duman nedeniyle aracının yandığını zannetti.

#Breaking | A few minutes ago, the Houthis attacked Jeddah and hit Aramco's petroleum facilities in Jeddah, west Saudi Arabia, a loud explosion was heard and a fire broke out. pic.twitter.com/IW0nivmxVt — WorldNews IL (@WorldNewsIL) March 25, 2022

“YANIK KOKUSU ALIYORUM”

Son dünya şampiyonu pilot Verstappen, ilk antrenman turunun sonlarında takım radyosuna yaptığı açıklamada, “Biraz yanık kokusu alıyorum. Benim arabam mı yoksa başka bir araba mı olduğundan emin değilim” ifadelerini kullandı.

BREAKING: Houthi missile hits Aramco oil facility in Jeddah, Saudi Arabia pic.twitter.com/0TnMQ7s76Q — BNO News (@BNONews) March 25, 2022

F1 YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Pazar günü yapılacak yarışın iptal olup olmayacağı merak konusu olurken, F1 yönetiminden yapılan açıklamada, “Yetkililerden son durum hakkında daha fazla bilgi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi. Öte yandan ikinci antrenman turları seansı 15 dakika ertelendi.

Suudi Arabistan devletinin işlettiği ve Formula 1’in de sponsorlarından olan petrol şirketi Aramco, yangının gerekçesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Husiler, son birkaç gündür Cidde’deki saldırılarını artırmış durumda.

“BÜYÜK OPERASYON BAŞLAYACAK”

Husilerin askeri sözcüsü, Suudi Arabistan’da ‘derin’ geniş kapsamlı bir operasyon başlatılacağını duyurdu. Husi sözcüsü Yehia Sarea’nın duyurusu, Suudi Arabistan’ın güney bölgesini hedef alan, su ve elektrik santrallerini vuran patlayıcı yüklü insansız hava aracının ve füzenin engellenmesinin ardından geldi.