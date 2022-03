F1 Suudi Arabistan GP’si öncesi Husilerden saldırı

Suudi Arabistan’da düzenlenecek Formula 1 yarışı öncesindeki antrenman turları sırasında, Cidde’deki bir petrol deposuna saldırı düzenlendi.

Yemen’deki İran destekli Husi isyancıları, Aramco şirketine ait petrol deposunu vururken, Cidde Pisti’nin yaklaşık 20 km yakınındaki dumanlar tüm şehri kapladı. F1 pistinden de görünen siyah bulutlar nedeniyle yarışçılar paniğe kapılırken, antrenman sırasında Red Bull pilotu Max Verstappen alevlerden çıkan duman nedeniyle aracının yandığını zannetti.

#Breaking | A few minutes ago, the Houthis attacked Jeddah and hit Aramco's petroleum facilities in Jeddah, west Saudi Arabia, a loud explosion was heard and a fire broke out. pic.twitter.com/IW0nivmxVt

— WorldNews IL (@WorldNewsIL) March 25, 2022