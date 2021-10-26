Roger Federer’in yıkılışı

Dünya klasmanında ilk 10'a 2003'te giren Roger Federer, 968 hafta sonra 11. basamağa düştükten sonra gerilemeye devam etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tenis tarihi değişti! Teklerde en fazla Grand Slam kazanan (20) üç erkek tenisçiden biri olan Roger Federer, yaşadığı sakatlıkların ardından tam 968 hafta sonra dünya sıralamasının ilk 10 basamağına veda ettikten sonra, dün itibariyle 15. sıraya kadar geriledi.

Klasmana ilk kez 2002’de giren 40 yaşındaki İsviçreli efsane, ilk 10’u ilk kez 2003’te görmüş ve bir daha inmemişti. Tam 968 hafta boyunca (18 yıl 6 ay) dünyanın en iyi 10 tenisçisi arasında yer alan, 2003-2021 arasında 5 yılı zirvede geçiren ‘Majesteleri’ 2016’da 9. sıraya kadar gerilemişti.

ATP KLASMANI

1. Novak Djokovic………..Sırbistan……….34……….11.430

2. Daniil Medvedev………Rusya…………..25……….9.630

3. Stefanos Tsitsipas…….Yunanistan……23……….7.930

4. Alexander Zverev……..Almanya……….24……….6.680

5. Rafael Nadal……………İspanya…………35……….5.635

6. Andrey Rublev…………Rusya…………..24……….5.560

7. Matteo Merrettini…….İtalya……………25……….4.688

8. Casper Ruud……………Norveç………….22……….3.615

9. Dominic Thiem………..Avusturya……..28……….3.405

10. Hubert Hurkacz……..Polonya………..24……….3.378

15. Roger Federer………..İsviçre…………..40……….2.785