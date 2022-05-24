Dominic Calvert-Lewin: Konuşmak hayatımı kurtardı

Everton'ın İngiliz forveti Dominic Calvert-Lewin, bu sezon kariyerinin en zor zamanlarından birini yaşadığını söyledi ve verdiği mücadelede yanındaki insanlarla konuşmanın hayatını kurtarmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de uzun süre küme düşme korkusu yaşayan Everton, Crystal Palace maçının son anlarında Dominic Calvert Lewin’in attığı golle ligde kalmayı garantilemişti.

İngiliz milli futbolcu, yaşadığı ağır sakatlığın ardından iyileşme sürecinde ayak parmağını da kırınca bu sezon sadece 17 maçta forma giyebildi. Instagram’da bir paylaşım yapan ve yaşadığı zorlu sürece değinen Calvert-Lewin, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sezon zaman zaman derin duygular yaşamak zorunda kaldım ve bugüne kadar kariyerimin ve hayatımın en zor zamanlarından bazılarına katlandım. Duygularını bastıran tüm genç krallara tavsiyem; bir arkadaşınızla, ailenizden biriyle veya sizi dinleyecek herhangi biriyle konuşun. Konuşmak hayatımı kurtardı.”

“Konuşmak, işlerin asla göründüğü kadar kötü olmadığını fark etmenizi sağlayacak ve gerçek gücün zayıflıklarınızla yüzleşebilmek olduğunu keşfedeceksiniz.”

Everton sezonu 16. sırada tamamlarken, 68 yıldır aralıksız devam eden en üst seviyede mücadele etme hikayesini gelecek sezon da sürdürebilecekler.

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