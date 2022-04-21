Manchester United’lı Harry Maguire’ın evinde bomba araması! Tehdit…

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yıldız futbolcusu Harry Maguire'ın başı dertte. MANU'nun kaptanlığını da yapan stoper alınan kötü sonuçların ardından ağır eleştirilere maruz kalırken, Liverpool hezimetinden sonra eleştiriler yerini tehditlere bıraktı...

Sozcu.com.tr

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Manchester United’ın kaptanı Harry Maguire bombalı saldırı tehdidi almasının ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İngiliz polisi, yıldız futbolcunun nişanlısı Ferny Hawkins ve iki kızıyla birlikte yaşadığı malikaneyi aramaları için ekip yolladı. Çarşamba günü bomba ihbarı alan ve ev tahliye etmeyen polisler, perşembe günü tedbir amacıyla bomba tespit uzmanı köpeklerle bir arama gerçekleştirdi.

Bu sezonki kötü formu nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan Maguire, e-posta yoluyla gelen tehditte evine bomba yerleştirileceği iddiası sonrası neye uğradığını şaşırdı.

“MAGUIRE’IN BİR NUMARALI ÖNCELİĞİ…”

Maguire’ın sözcüsü, “Son 24 saat içinde Harry, ailesinin yaşadığı eve dair ciddi bir tehdit aldı. Bunu şu anda konuyla ilgilenen polislere bildirdi. Ailesinin ve etrafındakilerin güvenliği Harry’nin bir numaralı önceliği. Bu hafta sonu için normal şekilde hazırlanmaya devam edecek ve şu anda daha fazla yorum yapmayacağız” dedi.

Polis merkezinden yapılan açıklamada, “20 Nisan Çarşamba günü Cheshire Polisi, Wilmslow bölgesindeki bir adreste bomba tehdidi için ihbar aldı. Tahliye yapılmadı, ancak önlem olarak evin bahçesi ve çevresini aramak için 21 Nisan Perşembe öğleden sonra bir polis patlayıcı köpeği adrese yollandı” denildi.

MANU’NUN DÜŞÜŞÜ

Manchester United cumartesi günü Emirates’te Arsenal ile karşı karşıya gelecek ve ligi ilk 4 içinde bitirme umutlarını sürdürmek için kritik bir maça çıkacak. Liverpool’a karşı alınan 4-0’lık ağır yenilginin sorumluları arasında gösterilen İngiliz savunmacının, Arsenal maçında ilk 11’de olması bekleniyor.

Son 5 maçta 1 galibiyet alan Manchester United kötü bir performans sergiliyor ve ligde altıncı sıraya geriledi.