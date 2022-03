Sheriff Tiraspol Teknik Direktörü Yuriy Vernydub: ‘O an savaşma kararı aldım’

Şampiyonlar Ligi’nde altı ay önce Real Madrid deplasmanına konuk olan Sheriff Tiraspol, Ukraynalı Teknik Direktör Yuriy Vernydub önderliğinde tüm dünyayı şaşkına çeviren bir galibiyete imza attı.

Real Madrid deplasmanında alınan 2-1’lik skor, ağır Rus etkisindeki Moldova’nın ayrılıkçı bir cumhuriyeti olan Transdinyester kulübü için sansasyonel bir sonuçtu. Avrupa’da 13 kupası bulunan dünya devine karşı gruplarda mücadele etmek için, dört eleme turu geçmek ve bunu sadece yıllık 5 milyon Sterlin olan bütçeyle yapmak başlı başına bir başarı hikayesiydi.

Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü bitiren Sheriff, Avrupa Ligi’nde eleme maçı için 24 Şubat’ta Portekiz’deydi. Ukraynalı Vernydub ve öğrencileri, Braga’ya karşı ilk maçta aldıkları 2-0’lık galibiyeti koruyarak üst tura yükselme umuduyla rövanş maçından önceki gece iyi bir uyku umuduyla yattı.

Ardından Perşembe sabahı erken saatlerde 56 yaşındaki teknik adamın hayatı sonsuza kadar değişti…

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!

He defeated Real Madrid in the autumn

Now he's joined the territorial defence effort too pic.twitter.com/8OsY7kOHST

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2022