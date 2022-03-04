Sheriff Tiraspol Teknik Direktörü Yuriy Vernydub: ‘O an savaşma kararı aldım’

Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz sonuçlara imza atan ekibi Sheriff Tiraspol'un Teknik Direktörü Yuriy Vernydub, Rusya'ya karşı savaşmak için orduya katılma kararı vermesinin ardından yaşananları ilk kez BBC'ye anlattı. Altı ay önce Real Madrid'i deviren takımın hocası olan Vernydub, şimdi Rusya'ya karşı bir savaş veriyor...

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde altı ay önce Real Madrid deplasmanına konuk olan Sheriff Tiraspol, Ukraynalı Teknik Direktör Yuriy Vernydub önderliğinde tüm dünyayı şaşkına çeviren bir galibiyete imza attı.

Real Madrid deplasmanında alınan 2-1’lik skor, ağır Rus etkisindeki Moldova’nın ayrılıkçı bir cumhuriyeti olan Transdinyester kulübü için sansasyonel bir sonuçtu. Avrupa’da 13 kupası bulunan dünya devine karşı gruplarda mücadele etmek için, dört eleme turu geçmek ve bunu sadece yıllık 5 milyon Sterlin olan bütçeyle yapmak başlı başına bir başarı hikayesiydi.

Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü bitiren Sheriff, Avrupa Ligi’nde eleme maçı için 24 Şubat’ta Portekiz’deydi. Ukraynalı Vernydub ve öğrencileri, Braga’ya karşı ilk maçta aldıkları 2-0’lık galibiyeti koruyarak üst tura yükselme umuduyla rövanş maçından önceki gece iyi bir uyku umuduyla yattı.

Ardından Perşembe sabahı erken saatlerde 56 yaşındaki teknik adamın hayatı sonsuza kadar değişti…

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready! He defeated Real Madrid in the autumn Now he's joined the territorial defence effort too pic.twitter.com/8OsY7kOHST — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2022

‘SAVAŞMA KARARINI O AN ALDIM’

“Oğlum beni sabah 04.30’da aradı ve Rusların bize saldırdığını söyledi. O zaman Ukrayna’ya savaşmak için dönmeyi kafaya koymuştum. Eve döndük ve Romanya’nın Iasi kentine indik. Daha sonra cuma akşamı takımın geri kalanıyla birlikte Transdinyester’deki Tiraspol’a otobüsle gittim ve cumartesi sabahı ilk iş Ukrayna’ya yolculuk ettim. Pazar günü orduya kayıt oldum. Tiraspol’den Ukrayna’da Odessa’daki evime, Kirovgrad, Kryvyy Rih ve Zaporoje üzerinden seyahat etmem 11 saat sürdü.”

“BİR SÜRÜ GÜÇLÜ ADAM ÜLKEYİ TERK ETTİ”

“Yalan söylemek istemiyorum. Eve dönerken birçok güçlü adamın ülkeyi terk ettiğini gördüm. Geri dönerlerse mutlu olacağım. Anladığım kadarıyla aileleriyle birlikte Moldova, Romanya vb. yerlere gitmişler. Bölgemizden bir sürü adam ayrıldı. Kharkov, Zaporoje, Lugans, Donetsk’ten adamlar. Aynı şeyi yapamayacağımı o an anladım. Eve gelir gelmez kayıt yaptıracağımı söyledim.”

“DURDURMAYA ÇALIŞTILAR”

“Yakınımdakiler beni durdurmaya çalıştı. Eşim, çocuklarım, torunlarım. Güçlü durdum ve beni desteklediği için eşime teşekkür ediyorum. Karakterimi biliyor. Bir karar verirsem, değiştirmem. Moldova’ya gidebilirdik ve bu seçenek çocuklarım, eşleri ve torunlarım için hâlâ var. Ama ben ve eşim kesinlikle burada kalıyoruz. Şu anda çatışmadan çok uzak olmadığımı düşünüyorum. En ağır savaşlar muhtemelen bulunduğumuz yerden 120 km uzakta. Ama kararımı verdim. Korkmuyorum.”

“BURADAKİ İNSANLAR ÇILGIN”

“Gençken iki yıl zorunlu askerlik yaptım. Ama sporcular için kurulan bir birimdeydim. İki ay boyunca teoride eğitim gördük ve sonrasında silah kullanmayı öğrendik. Ama bu çok uzun zaman önceydi. Ateşli silah kullanmakta zorlandığımı söyleyemem, kullanmayı biliyorum. Çevremdeki topluluk çılgın. Tabii ki iyi anlamda. Böyle bir ekibin parçası olmak gerçekten harika. Burada farklı karakterler var. Birlik içinde, arkadaş canlısı ve çok motiveler. Her şey paylaşılıyor. Bu açıdan bakıldığında her şey yolunda. Birçoğunun benimle fotoğraf çektirmek istemesi de güzel.”

“HENÜZ SİLAHIMI KULLANMADIM AMA…”

“Burada bir yeğenimle karşılaştım ama başka kimin katılıp katılmadığını bilmiyorum. Ağabeyim 60 yaşından büyük. En küçük oğlum sağlığından dolayı savaşamıyor. En büyük oğluma evde kalması için ısrar ettiğim için burada değil. İki küçük çocuğu var ve ihtiyaç olursa gelir, hiç şüphem yok. Ordudaki rolümün ne olduğunu ifşa etme iznim yok. Şimdi talimat alıyoruz. Her dakika bize söyledikleri yere gitmeye hazırız. Henüz silahımı kullanmadım ama her zaman hazırım.”

“YALAN SÖYLÜYORLAR”

“Putin ve çevresini anlayamıyorum. Ve ona karşı olmayan Rusları. Rus vatandaşlarının çoğunun neler olduğunu anlamadığını görüyorum. Rusya’da işler olduğundan farklı gösteriliyor. Bizi özgürleştirdiklerini söylüyorlar. Ama neyden? Faşist, Nazi olduğumuzu söylediler. Yaptıklarını anlatacak kelime bulamıyorum. Sivillerin evlerine saldırıyorlar ama sadece askeri altyapıyı vurduklarını söylüyorlar. Yalan söylüyorlar.”

“ZELENSKY’YE PALYAÇO DİYORLARDI…”

“Ukrayna’nın bu savaşı kazanacağından hiç şüphem yok. Başka bir şey düşünemiyorum. Bundan eminim. Bu trajedinin bizi millet olarak birleştirdiğini gördüm. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky’ye tamamen saygı duyuyorum. Onun hakkında ne derlerse desinler. Ben ona oy verdim. İnsanlar ona palyaço diyordu ama gerçek bir lider olduğunu gösterdi. Dürüst biri. O da hata yaptı ama herkes hata yapabilir. Bir ülkeyi yönetmenin ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyorum. İyi bir adam olduğundan şüphem yok. Doğru şekilde hareket edeceğine inandığım bir başkanımız var.”

“UMARIM O KADAR BEYİNLERİ VARDIR”

“Barışın ancak biz kazandığımızda gerçekleşeceğini düşünüyorum. Rusya’nın taleplerinin yerine getirilmesi imkansız. Geri adım atmayacağız. Diyaloğa ihtiyaç var ama onların ültimatomlarına boyun eğmeyeceğiz. Müzakerelerin yapıldığını görüyoruz ve umarım savaşı durduracak kadar beyinleri olur. Her şeyden önce, umarım artık çocuklar ve kadınlar ölmez. Bu en önemli şey.”

“UKRAYNA TÜM KITA İÇİN KALKAN”

“Avrupa’nın geri kalanına destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Birçok çocuk ve kadın başka ülkelere gitti. Bunun için o ülkelere teşekkür ediyorum. Zor bir seçimle karşı karşıya olduklarını biliyorum. Sanırım şu anda Ukrayna’nın tüm kıta için kalkan olduğunun farkındalar.”

“REAL MADRID’İ YENDİĞİMİZDE…”

“Hâlâ sürekli futbol düşünüyorum. Futbol çocukluğumdan beri hayatım. Profesyonel oyuncu, sonra antrenör oldum. Menajer olmaya devam edeceğime ve kupalar kazanacağıma eminim. Real Madrid’i yendiğimizde bunu hayal bile edemezdim. Şubat ayının başında şüphelenmeye başladım. İşte o zaman savaş haberleri yoğunlaştı. 14 Şubat’ta endişem arttı. Oyuncular sürekli neden bu kadar üzgün olduğumu soruyorlardı. Yanlış bir şey olacağını hissetmiştim.”

“KAZANACAĞIZ VE İŞİME DÖNECEĞİM”

“Sheriff’teki oyuncularımdan bazıları beni aradı ve sesli mesajlar aldım. Ailemin nasıl olduğunu sordular. 1 Mart’ta Sheriff ligde bir rakibe kaşrı oynadı ve kazandılar. Bunu takdir ediyorum. Bazı antrenörler de bana cesaret verici sözler söyledi. Futbol hakkında düşünmek beni motive ediyor. Umarım bu savaş uzun sürmez. Kazanacağız ve sevdiğim işime geri döneceğim.”

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