Ahmet Ağaoğlu’nun Abdulkadir Ömür pişmanlığı

Trabzonspor’un Olağan Mali Genel Kurulu’nda Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu Mali ve İdari açıdan ibra edildi. Eski başkanlardan Muharrem Usta ile yapılan sulh ve ibra protokolü de genel kurulun onayından geçti.

Bordo-mavili kulübün Olağan Mali Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu genel kurula Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen’in yanı sıra genel kurul üyeleri katıldı.

Borç 1 Milyar 91 Milyon 490 bin TL

Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, Faaliyet Raporuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Zengin, faaliyet döneminin tamamına yakın kısmının pandemi şartları altında geçtiğini söyledi. 1 Kasım 2019 -31 Ekim 2020 dönemi arasındaki mali tablolar ile bağlı tüm şirketlerin faaliyetlerinin yer aldığı bilançoya ilişkin bilgi veren Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, kulübün aynı tarihler itibariyle net borcunun 1 milyar 91 milyon 490 bin 668 lira olduğunu açıkladı.

“Bonservisi elinde olan oyuncu imza parası istiyor”

A takım net maaşının zaman içerisinde düşürüldüğünü de sunumla anlatan Ağaoğlu, “A takım net maaşları 2017-18 sezonunda 40 milyon Euro, 2018-19 sezonunda 18.9 milyon Euro, 2019-20 sezonunda 20 milyon Euro ve 2020-21 sezonunda 19 milyon 500 bin Euro olarak oluştu. İmza parasıyla ilgili eleştiriler var. İmza parası nedir; futbolda bir oyuncuyu transfer ederken, futbolcunun kulübüyle sözleşmesi var ise bonservis ödüyorsunuz ya da bonservisi elindeyse imza parası talep ediyor. Oyunculara toplam 2 milyon 183 bin Euro yıllık imza ücreti ödenecek. Trabzonspor'un ne gizlisi ne de saklısı var, yaptığınız zaman da suçtur. 3 yıllık faaliyetlerimizde oyuncu satışlarından 42 milyon Euro transfer geliri, varken, bonservis gideri ise 20 milyon Euro'ydu. Bir oyuncunun 3 yıllık maliyeti 22 milyon Euro'ydu. Nasıl bu noktaya geldik?” ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür pişmanlığı

Ağaoğlu, Uğurcan Çakır’ı kendisinin pazarlamadığını, oyuncunun kendi yeteneğiyle kendi pazarını oluşturduğunu belirterek, “Biri satmayalım, bir diğeri de fiyatını buldun mu satılmalı diyor. Göreve geldiğimiz zaman Uğurcan, 3. kaleciydi. Önündeki kalecilerin bir tanesi 2,5 milyon, diğeri 1,5 milyon Eruo alıyordu. Bırakın bedelini biz ödeyelim. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım. Eleştirilere, katılanlara, yönetime onay veren herkese teşekkür ederim” dedi.

“Eskişehirspor Kulübü’ne karşı tavrımız nettir”

Konuşma yapan bazı genel kurul üyelerinin Eskişehirspor Kulübü’nün transfer yasağını kaldırmak için talep ettiği borçsuzluk imzasının verilmemesi yönündeki talepleriyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, “2010-2011 sezonu Eskişehirspor meselesi var. Bu kulüp, bu takım şampiyonlukları kaybettiği zaman hayatta olanların değil, canlarını kaybedenlerin haklarını kim kime helal edecek. Trabzonspor Kulübü'yle alakalı olarak bir takım tasarrufların içerisinde bulunan insanlar keserin ve sapın bir gün döneceğini bilerek tasarrufta bulunacaklar. Bu tür bir eylemin içerisinde bulunan bir kulüp 310 bin Euro'yu ödeyemiyorsa bu onların sorunu. Bunlarla ilgili olarak her taraftan aramayan kalmadı. Bu iş 310 bin Euro'luk alacak – verecek işi değildir, bu iş prensip işidir. O gün hayatını kaybeden Mustafa'nın davasıdır bu. Ahmet Ağaoğlu'nun davası değildir. Bu konuda tavrımız nettir” ifadelerini kullandı.