Altay’ın kasası dolacak! İzmir ekibi nefes alacak

Adana Demirspor ve Giresunspor’un ardından Süper Lig’e yükselen üçüncü takım Altay oldu. TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu’yu maçın son bölümünde bulduğu golle deviren Altay, 18 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri dönmeyi başardı. Altay, önemli bir sportif başarıya imza atarken, ekonomik olarak da nefes alma şansı buldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz sezon Süper Lig'deki tüm kulüplere katılım payı olarak 36 milyon TL'lik ödeme yaparken, ayakbastı parası olarak lige yeni çıkan takımlara sezon başında 18'er milyon TL daha ödedi. Süper Lig'de 2020-21'de yayın gelirinin yüzde 37'si ligdeki 21 kulübe eşit olarak dağıtılırken bu rakam 36 milyon TL'ye karşılık geldi. Ligde yayın gelirinden Galatasaray 209 milyon 810 bin TL ile en çok gelir elde eden kulüp olurken, küme düşen Yukatel Denizlispor 60 milyon 620 bin TL ile en düşük gelir alan kulüp oldu. Takımlar her galibiyet için 2 Milyon 700 bin TL, beraberliklerde ise 1 Milyon 400 bin TL kazandı.

Böylece toplam borcu 88 milyon TL olarak açıklanan Altay, Süper Lig’e yükselerek borcunun önemli bir bölümünü karşılayacak. Altay, Süper Lig’e yükselmesi ile birlikte az da olsa nefes alacak.

İstanbul'da veda etti, yine İstanbul'da yükseldi

18 yıl aradan sonra Süper Lig'e merhaba diyen Altay, Süper Lig'de en son 2002-2003 yılında mücadele etmişti. O sezon ligi 16. sırada tamamlayan Altay, Göztepe ve Kocaelispor ile birlikte küme düşmüştü. Son Süper Lig maçını 31 Mayıs 2003 yılında İstanbulspor'a karşı oynayan Altay, sahadan 1 puanla ayrılarak küme düşmüştü. İzmir ekibi İstanbul'da Altınordu'yu mağlup ederek 6 bin 57 gün sonra Süper Lig'e çıktı.

Normal sezonu 5. sırada tamamlamıştı

63 puanla sezonu 5. sırada tamamlayan Altay'da normal sezonun bitimine iki hafta kala göreve tecrübeli Teknik Direktör Mustafa Denizli gelmişti. Tarihinde 6 kez play-off oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 3'ünde finale çıktı. Daha önceki final mücadelelerinde 2005-2006'da Sakaryaspor'a ve 2006-2007'de Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamayan Altay, bu akşam Altınordu'yu yenerek 1. Lig özlemini dindirdi.

İzmir ekibi sayısı 2 oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda iki İzmir takımı mücadele edecek. Tam 41 sezon Süper Lig tecrübesi olan ve 18 yıldır Süper Lig'e hasret olan Altay, önümüzdeki sezon İzmir'i Göztepe ile birlikte temsil edecek.