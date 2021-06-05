‘Bakma sen ekole güven Benitez’e’

Galip Ercan Öztürk – SÖZCÜ / PORTEKİZ-ALMAN derken Fenerbahçe'de farklı bir versiyon sahnede. O isim de İspanya'nın yetiştirdiği önemli teknik adamlardan Rafael Benitez. Kariyerinde hangi takımlar yok ki. Valencia, Liverpool, İnter, Chelsea, Napoli ve Real Madrid.

‘BİRAZ GÖLGEDE KALMIŞ OLABİLİR’

Son olarak Çin'in Dalian takımına gitti ama oradan da corona virüsü endişesi nedeniyle 23 Ocak 2021'de ayrıldı. Benitez biraz gölgede kalmış olabilir. Ama Valencia ile iki lig (2001-02 ve 2003-04) ve 2003-04'te UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandığını unutmayalım. Liverpool'da İstanbul'da Milan'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşan kendisiydi.

‘AÇIK ARA ŞAMPİYONLUK GETİRİR’

Fenerbahçe'nin teklifinin bu hocayı son derece heyecanlandırdığı söyleniyor çünkü seyirci için yaşayan bir hoca. Düşecek Newcastle United'ı devralıp bir sezon sonra İngiltere Premier Ligi'ne çıkaran bir çılgın. Fenerbahçe'nin aradığı gizli isim Benitez mi? İspanyol hoca bakarsınız Avrupa Kupası, bakarsınız açık ara şampiyonluk getirir. Adı tecrübesinde ne de olsa.