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Böyle yarışı tarih yazmadı | Süper Lig

Futbolun bu en sıra dışı sezonu en sıra dışı finişe doğru hızla ilerliyor. Türk futbolunun lokomotifi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray tarihte ilk kez bitime 2 hafta kala şampiyonluk iddiasını aynı anda koruyor.

Yasin YILDIRIM
Güncellenme: 10:01, 10/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Böyle yarışı tarih yazmadı | Süper Lig

“Tarih böylesini yazmadı” klişesi Süper Lig'in 63. sezonunda gerçeğe dönüştü. Zira Türk futbolunun üç büyükleri tarihte ilk kez son iki haftaya şampiyonluk iddiasını koruyarak birlikte adım attı. Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'ı 3-1'le geçmesi ve Fenerbahçe'nin Başkent'te son saniyede gelen galibiyet golüyle ezeli rekabet alev aldı. Corona gölgesinde 21 takım ve 42 haftalık süreçle tarihin en sıkışık ve sıra dışı sezonu eşi benzeri görülmemiş bir yarışı da beraberinde getirdi.

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Futbolun üç büyükleri 63 yıllık mazide aynı anda son iki haftaya şampiyonluk umuduyla ilk kez girmiş oldu. 1959 yılında başlayan lig maratonunda, 1987-88 sezonunda üç puanlı sisteme geçildi. Ne 2 puanlı ne de 3 puanlı sistemde son iki haftaya üç adaylı girilmedi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bundan önce 19 kez ligin ilk üç basamağında birlikte yer almıştı. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 9, sarı-lacivertliler 7 ve siyah-beyazlılar da 3 kez mutlu sona ulaştı.

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İlk 3’ü paylaştıkları sezonlarda kim şampiyon oldu?

    • 1959-60 Beşiktaş
    • 1960-61 Fenerbahçe
    • 1961-62 Galatasaray
    • 1962-63 Galatasaray
    • 1963-64 Fenerbahçe
    • 1964-65 Fenerbahçe
    • 1966-67 Beşiktaş
    • 1967-68 Fenerbahçe
    • 1988-89 Fenerbahçe
    • 1991-92 Beşiktaş
    • 1996-97 Galatasaray
    • 1998-99 Galatasaray
    • 2001-02 Galatasaray
    • 2005-06 Galatasaray
    • 2006-07 Fenerbahçe
    • 2007-08 Galatasaray
    • 2012-13 Galatasaray
    • 2013-14 Fenerbahçe
    • 2014-15 Galatasaray
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Beşiktaş Corona Cumartesi Fenerbahçe Futbol Galatasaray salı Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:09:24,