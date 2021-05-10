Böyle yarışı tarih yazmadı | Süper Lig

“Tarih böylesini yazmadı” klişesi Süper Lig'in 63. sezonunda gerçeğe dönüştü. Zira Türk futbolunun üç büyükleri tarihte ilk kez son iki haftaya şampiyonluk iddiasını koruyarak birlikte adım attı. Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'ı 3-1'le geçmesi ve Fenerbahçe'nin Başkent'te son saniyede gelen galibiyet golüyle ezeli rekabet alev aldı. Corona gölgesinde 21 takım ve 42 haftalık süreçle tarihin en sıkışık ve sıra dışı sezonu eşi benzeri görülmemiş bir yarışı da beraberinde getirdi.

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Futbolun üç büyükleri 63 yıllık mazide aynı anda son iki haftaya şampiyonluk umuduyla ilk kez girmiş oldu. 1959 yılında başlayan lig maratonunda, 1987-88 sezonunda üç puanlı sisteme geçildi. Ne 2 puanlı ne de 3 puanlı sistemde son iki haftaya üç adaylı girilmedi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bundan önce 19 kez ligin ilk üç basamağında birlikte yer almıştı. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 9, sarı-lacivertliler 7 ve siyah-beyazlılar da 3 kez mutlu sona ulaştı.

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İlk 3’ü paylaştıkları sezonlarda kim şampiyon oldu?

1959-60 Beşiktaş 1960-61 Fenerbahçe 1961-62 Galatasaray 1962-63 Galatasaray 1963-64 Fenerbahçe 1964-65 Fenerbahçe 1966-67 Beşiktaş 1967-68 Fenerbahçe 1988-89 Fenerbahçe 1991-92 Beşiktaş 1996-97 Galatasaray 1998-99 Galatasaray 2001-02 Galatasaray 2005-06 Galatasaray 2006-07 Fenerbahçe 2007-08 Galatasaray 2012-13 Galatasaray 2013-14 Fenerbahçe 2014-15 Galatasaray

