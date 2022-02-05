CANLI | Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayın (Süper Lig 24. hafta)

Fenerbahçe İstanbul Başakşehir maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir'i ağırlıyor. Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan İstanbul Başakşehir şeytanın bacağını kırmak istiyor. Fenerbahçe için ise bu karşılaşma ligde çıkış yakalamak için iyi bir fırsat olarak görülüyor. Fenerbahçe Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Fenerbahçe Başakşehir maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Taraftarlarının tepkilerini dindirmek için kazanmak zorunda olan sarı-lacivertliler, zorlu şubat ayı takvimine iyi bir start vermeyi hedefliyor. Fener’in eski hocası Emre Belözoğlu, teknik adam olarak sarı-lacivertlilere ilk kez rakip oluyor. Süper Lig’in ilk yarısındaki maçta Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup eden İstanbul Başakşehir, daha önce sarı-lacivertlileri aynı sezonda iki kez yenemedi. Ligde oynadığı son yedi iç saha maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Fenerbahçe, son karşılaşmada Altay’ı 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe İstanbul Başakşehir maçı bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İsmail Kartal’ın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu takım İstanbul Başakşehir. Kartal, Boz Baykuşlar karşısında puan aldığı iki maça da Fenerbahçe’nin başında çıktı.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK VAR

Tedavileri süren Mesut, Novak, Gustavo, hasta olan Rossi ve cezalı Serdar Aziz bugün oynayamayacak. Çalışmalara başlayan ama kondisyon eksiği bulunan Altay da forma giyemeyecek. İyileşen Mert Hakan’ın kadroda olması bekleniyor. Novak’ın yokluğunda Szalai’nin sol bekte görev yapacağı, stoper ikilisinin Tisserand ve Kim’den oluşacağı öğrenildi. Teknik Direktör İsmail Kartal, en uçta yine Serdar Dursun’a şans verecek.