CANLI İZLE | Trabzonspor Altay maçı canlı yayın (Süper Lig 37. hafta)
Trabzonspor Altay maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Trabzonspor Altay maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 37. haftasında şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor İstanbul'da küme düşmesi kesinleşen Altay ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor Altay maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Altay ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile küme düşmesi kesinleşen Altay arasındaki karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.
Dün şampiyonluk kupasını alan Trabzonspor, Medical Park Stadı'nın zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle İstanbul'da oynanacak mücadele sonrasında Olimpiyat Stadı’nda 2. kutlamasını yapacak.