Dorukhan Toköz ‘Ayrıldım’ demedi ama sinyali açıkça verdi!

EURO 2020’de A Milli Takım forması giyecek olan Dorukhan Toköz, hem şampiyona hem de sözleşmesinin bittiği Beşiktaş hakkında konuştu.

Çok iyi bir kamp ortamının olduğunu belirten 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Antrenmandan kalan vakitlerde de birlikte vakit geçiriyoruz. Şenol hoca bize eğlenceli ısınma idmanları yaptırıyor” dedi. BeIN Sports’a konuşan Dorukhan, yeni takımı için EURO 2020 sonrasını işaret etti.

VEDA EDER GİBİ KONUŞTU!

“Bakalım her şey turnuvadan sonra belli olacak” diyen milli futbolcu, “Benim Beşiktaş’a geldiğimde iki hedefim vardı. Beşiktaş’ta kupalar kazanmak, şampiyonluklar yaşamak ve bunların hepsini yaşadım. İkincisi de bundan sonra Beşiktaş’ı Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmekti. İnşallah bakalım göreceğiz” dedi.

Dorukhan Toköz ayrıca verdiği röportajda “Günün birinde elbet bir gün geri döneceğiz inşallah” diyerek Beşiktaş’tan ayrıldığının mesajını verdi.

Dorukhan Toköz oynadığı en iyi 11’i; Tolga Zengin, Rosier, Pepe, Vida, Caner Erkin, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Quaresma, Cenk Tosun, Burak Yılmaz şeklinde açıklarken, kamptaki en’leri de şöyle sıraladı;

En çalışkan Enes Ünal’dır. Antrenmandan önce herkes fitness’a giriyor, Enes’le beraber de biz gireriz. Sabah Enes kalkar, fitness’ına girer, antrenmandan sonra koşusunu yapar. Enes en çalışkandır diyebilirim.

En hırslı Burak ağabey. Ne olursa olsun, yaşı kaç olursa olsun. En deneyimlimiz Burak ağabeyimiz ama hırsından hiçbir şey kaybetmedi. Zaten görmüştür herkes. Hem şampiyon oldu hem milli takımdaki performansı…

En eğlencelisi benimdir herhalde. Nereye gitsem bir eğlence bulurum kendime… Ya oyun oynarız, ya muhabbet ederiz. Bir şekilde eğlence bulurum kendime…