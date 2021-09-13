Fatih Terim’den Şenol Güneş çıkışı! ‘Hocaya çok ayıp ettiniz’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından Milli Takım'daki görevinden ayrılan Şenol Güneş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, A Milli Takım’daki görevine son verilen Şenol Güneş hakkında açıklamalarda bulundu ve Güneş’e sahip çıktı.

‘ŞENOL HOCAYI İTİBARSIZLAŞTIRMA…’

“Bir defa olayları izliyorum. Bu güzel tesisin ismi de Şenol Güneş Tesisleri. Türk futboluna hizmet etmiş bir arkadaşımız. Kazanılır, kaybedilir, beğenilir, beğenilmez. İtibarsızlaştırma, yaralama, acıtma hiç hoş değil. Bunu hak etmedi. Ne o, ne de arkadaşları… Saygıyla anmalı, sevgiyle göndermesini bilmeliyiz.”

‘HERKESTEN ÇOK HİZMET ETTİ’

”Şenol Güneş bu ülkeye hizmet etti. Herkesten fazla üstelik. Yanlış yaptı, doğru yaptı, eyvallah. Sevapları daha fazladır herhalde. Bu nedir yani! Yoksa gelip görev yapmak, istenmek nasıl doğalsa ‘Allaha ısmarladık’ da doğaldı.”

‘ŞENOL HOCAYA AYIP EDİYORSUNUZ’

‘Ayıp ediyorsunuz! Şenol Hoca’ya ayıp ettiniz! 4 tane maç var. İddiamız var. Gidebilir miyiz, evet! Norveç’i burada yenince play-off falan bir şeyler yakalayabiliriz. Bunlara konsantre olmak gerekirken başladık kim gelir!”

‘MİLLİ TAKIM ETRAFINDA TOPLANALIM’

”Milli Takım etrafında toplanmalı, moral olmalı, yardımcı olmalıyız. Bu bizim takımımız. Bu geldi, şu gitti, yerli geldi, yabancı gitti. Onlar da kafalarına göre seçsinler. Şu 4 maç… Sonra istikbale bakarsınız. Şurada 3 hafta var. Nedir bu harakiri! İnsanlar salim kafayla karar versinler. Biz bu 4 maçta TFF’nin yanında olalım. Her Türk, her maçtan önce şurada coşkuyla milli marş okuyoruz.”

‘GEBERTTİNİZ, ÖLDÜRDÜNÜZ’

”Şenol da, ben de ay yıldızı yıllarca göğsümüzde onurla taşıdık. Sonra hoca olarak taşıdık. Bizden daha çok kim isteyebilir. İşin teknik ekonomik tarafı. Geberttiniz öldürdünüz. Bir sakinleşin ya! 4 maç var ya! Bu konuştuklarımızı da gülerek anarız belki. Daha durun ya hakem düdüğü çalmadı daha. Hani biz bitti demeden bitmezdi. Tam zamanı şimdi arkadaşlar! Lütfen…”