Fenerbahçe’nin transfer rotası belli oldu

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları geleceğin kadrosunu kurma planıyla başladı. Yerli ve potansiyelli genç futbolcuları kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Altınordu'nun 18 yaşındaki santrforu Enis Destan… Bu sezon 28 maçta 13 gol ve 3 asist üreten genç santrforun Avrupa'dan da talipleri olması nedeniyle İzmir ekibi, 3 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan %20 pay talep ediyor.

Altyapı Koordinatörü Tahir Karapınar, genç golcüyü Altınordu- Samsunspor maçında tribünden de izledi.

PRENSİPTE ANLAŞTI

Kasımpaşa ile sözleşmesi biten 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'la da prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Keçiörengücü'nün 20 yaşındaki sol kanat futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın transferini ise bonservis artı takasla bitirmeyi hedefliyor.