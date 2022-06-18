Galatasaray için sürpriz teknik direktör adayı: Roberto Donadoni

Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle teknik direktör arayışları devam ederken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı kulübün, İtalyan teknik adam Roberto Donadoni ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray’da başkanlık koltuğunu Burak Elmas’tan devralan Dursun Özbek, yeni hoca arayışlarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar için Roberto Donadoni ismi öne çıktı…

Camiada Fatih Terim’in tekrar göreve getirilmesi için yoğun bir baskı oluşturulurken, ünlü İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio’dan flaş bir iddia gündeme getirildi.

Galatasaray’da Burak Elmas döneminde göreve getirilen Sportif Direktör Pasquale Sensibile’nin, İtalyan teknik direktör Roberto Donadoni ile bir araya geleceği ve sarı kırmızılı kulübün teklifini ileteceği iddia edildi. İstanbul’da bir otelde gerçekleşecek görüşmeden sonra Galatasaray yönetiminin yeni hoca konusundaki haritasının netleşmesi bekleniyor.

DONADONI EN SON ÇİN’DE ÇALIŞTI

Daha önce Livorno, Napoli, Cagliari, Parma ve Bologna gibi takımlarda görev alan Donadoni, 2006-2008 yılları arasında İtalya Mili Takımı’nı da çalıştırdı. 58 yaşındaki teknik adam, son olarak Çin takımlarından Shenzhen FC’yi çalıştırmış ve 14 maçlık serüvenini Ağustos 2020’de noktalamıştı. Shenzhen FC ile 14 maçta görev yapan Donadoni, 0.71 maç başına puan ortalaması yakaladı.

HOCA ADAYLARI

Galatasaray’da Fatih Terim’in yeniden göreve gelmesi için oluşan baskıya rağmen, Roberto Donadoni’nin dışında Marco Rose ve Okan Buruk isimleri de öne çıkıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in teknik direktör konusunda acele karar vermek istemediği öğrenildi.

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