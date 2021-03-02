Gaziantep FK, Gençlerbirliği’ni 10 kişiyle mağlup etti

Süper Lig’in 28. haftasında açılış maçı Gaziantep FK ile Gençlerbirliği arasında oynandı. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretini dindirdi.

Ligde 9 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, 20. dakikada Lima’nın golüyle 1-0 öne geçti. Devreye üstün giren Başkent ekibi, 58. dakikada Gaziantep FK’dan Mirallas’ın kırmızı kart görmesiyle avantaj elde etti.

Kırmızı karttan 1 dakika sonra Gaziantep FK, devrede oyuna giren Kenan Özer ile 59. dakikada 1-1’lik eşitliği yakaladı.

Dakikalar 79’u gösterdiğinde ise Jefferson, Güray Vural’ın asistinde kaleci Nordfeldt’i çaresiz bırakarak takımını 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

Ev sahibi takım bu galibiyetle 43 puana yükselirken, Gençlerbirliği 21 puanla küme düşme hattında haftayı tamamladı. Ligin 29. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş ile deplasmanda; Gençlerbirliği ise Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Deniz Caner Özaral

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy (Kenan Özer dk. 46), Alin Tosca, Güray Vural, Andre Sousa (Jefferson dk. 64), Osama Rashid (Amedej Vetrih dk. 46), Maxim (Roderick Miranda dk. 84), Kevin Mirallas, Nouha Dicko (Enver Cenk Şahin dk. 75)

Yedekler: Mustafa Bozan, Junior Morais, Oğuz Ceylan, Andre Felipe, Bilal Başacıkoğlu

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Arda Kızıldağ, Robert Piris, Ömürcan Artan, Murat Yıldırım (Diego Angelo dk. 72), Soner Dikmen, Dominik Furman (Gökhan Altıparmak dk. 82), Daniel Candeias, Sefa Yılmaz (İlker Karakaş dk. 90), Sandro Lima

Yedekler: Yasin Davuş, Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Lucas Mugni, Mustafa Seyhan

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Kenan Özer (dk. 59), Jefferson (dk. 79) (Gaziantep FK), Lima (dk. 20) (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Kevin Mirallas (dk. 56) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Sefa Yılmaz, Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Mirallas’ın ortasında Ertuğrul’un indirdiği tehlikeli topu, kale sahası önünde araya giren Gençlerbirliği savunması dışarı gönderdi.

10. dakikada Johansson’un ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmadan sekerek kornere gitti.

20. dakikada ara pasla ceza sahasına sokulan Lima’nın vuruşu kaleci Günay’dan döndü. Dönen topu bir kez daha tamamlayan Lima, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada Lima’nın pasında topa gelişine vuran Furman’ın şutu yandan auta çıktı.

25. dakikada ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Sefa’nın sert vuruşunu Günay kurtardı.

37. dakikada Güray Vural’ın ceza sahası dışından çektiği etkili şut direğin dibinden dışarı çıktı.

40. dakikada Dicko’nun ceza sahası dışından vuruşu yerden sekerek kaleci Nordfeldt’te kaldı.

45. dakikada Dicko’nun pasında topla buluşan Rashid’in kaleye gönderdiği top savunmadan döndü.

45+2. dakikada Dicko’nun ceza yayı önünden yaptığı vuruş bir kez daha savunmadan sekerek kaleci Nordfeldt’te kaldı.

51. dakikada Maxim’in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselerek kafayla dokunan Djilobodji’nin şutu az farkla dışarı çıktı.

56. dakikada yapılan VAR incelemesi sonrası Candeias’ın ayağına bastığı gerekçesiyle Gaziantep FK futbolcusu Mirallas kırmızı kart gördü.

59. dakikada Arda’nın kaleciye geri pasında kısa düşen topu alan Kenan Özer, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1

62. dakikada Olkowski’nin ceza sahası solundan arka direğe yaptığı sert ortaya kale çizgisi önündeki Dicko dokunamadı.

64. dakikada Güray’ın penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Jefferson dokundu, kaleci Nordfeldt üzerine gelen sert şutu kurtardı.

69. dakikada Olkowski’nin çizgiden kale önüne çevirdiği topu bomboş pozisyonda bulunan Dicko tamamladı, kaleci Nordfeldt bir kez daha gole izin vermedi.

73. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Candeais’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lima, karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı.

74. dakikada Candeias’ın yaptığı vuruşu kaleci Günay çeldi, dönen topu tamamlayan Soner’in şutu üstten auta çıktı.

78. dakikada Gençlerbirliği atağında Lima’nın pasında topla buluşan Sefa’nın vuruşunu sol köşeye iyi uzanan Günay kurtardı.

79. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Güray’ın ortasına iyi yükselen Jefferson, kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ve ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1

88. dakikada Ömürcan’ın ortasında Lima’nın yaptığı kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.