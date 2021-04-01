İngiltere taraftarlı maçı test edecek

İngiltere hükümeti corona önlemlerini hafifleterek vatandaşlarına bazı konularda izin vermeye başladı. İngiltere Premier Lig maçları Türkiye’de olduğu gibi seyircisiz oynanırken, tribünlere taraftar alınması FA Cup yarı finalinde denenecek.

18 Nisan’da Wembley’de oynanacak olan Leicester City-Southampton maçını 4 bin taraftar izleyecek. Karşılaşmaya sadece Londra’da yaşayanlar kabul edilecek. Ayrıca maçı izleyecek olanlar karşılaşmadan 24 saat önce corona testinin negatif çıktığına dair belge sunmak zorunda…

Maske ve sosyal mesafenin zorunlu olacağı karşılaşma hem 25 Nisan’daki Lig Kupası finali için prova olacak. Hem de EURO 2020’de UEFA’nın beklediği taraftar kararı için test yapılmış olacak.

Öte yandan İngiltere, kısıtlamaları gevşemesi konusunda ikinci adım olarak 17 Mayıs’ta tribünlerde kapasiteye göre en fazla 10 bin olacak şekilde taraftarların yer almasını hedefliyor.