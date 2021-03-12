Lider Beşiktaş, Başakşehir’i devirdi! 5 gollü çılgın maç: 2-3

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında oynanan ve müthiş mücadeleye sahne olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında gol düellosu yaşandı. Siyah beyazlılar 3-2’lik galibiyetle liderlik koltuğunu sağlamlaştırmayı başardı.

Maçtaki gol perdesini 42. dakikada Cyle Larin açarken, ilk yarıda Danijel Aleksic, ardından Vincent Aboubakar direğe takıldı. İkinci yarıya hızlı başlayan Başakşehir 52’de Deniz Türüç ile skoru 1-1’e getirdi.

Bu dakikadan sonra adeta gol yağmuru yaşandı. Beşiktaş 68. dakikada Welinton ile yeniden 2-1’lik üstünlüğü yakaladı ama ev sahibi ekip 76’da Demba Ba ile 2-2’lik beraberliği sağladı.

Maçtaki son sözü 85. dakikada Josef de Souza söyledi ve Brezilyalı yıldızın golüyle Beşiktaş sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 63 yaptı ve şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız atlattı. Başakşehir ise, 29 puanda kaldı.

Siyah beyazlılar ligde bir sonraki maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Başakşehir ise, deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

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Önce Aleksic, sonra Aboubakar direğe takıldı

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yüksek tempoda başlayan maçın ilk dakikalarında iki takım da direkleri geçemedi. Mücadelenin henüz 4. dakikasında, sağ kanattan Deniz Türüç’ün yaptığı ortayı Enzo Crivelli kafayla indirdi. Topu önünde bulan Danijel Aleksic şutu üst direkte patladı. Bu pozisyondan 3 dakika sonra bu kez Beşiktaş atağında Vincent Aboubakar şanssız bir an yaşadı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kamerunlu forvet, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta yan direğe takıldı.

Ersin Destanoğlu inanılmaz kurtardı

Dakikalar 21’i gösterdiğinde Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Başakşehir forveti Enzo Crivelli, siyah beyazlıların savunmasını hazırlıksız yakaladı. Topla iyi ilerleyen Fransız forvet rakiplerini geride bırakarak ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yaptı, ancak açıyı iyi kapatan genç kaleci Ersin Destanoğlu kritik bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.

Gol perdesi Cyle Larin’le açıldı

Oyunun genel anlamda hakimi olan Beşiktaş, aradığı golü Kanadalı forveti Cyle Larin ile buldu. Sağ kanattan ceza sahası içine gönderilen topa Aboubakar dokundu. Altı pas üzerindeki Larin’in önünde bulduğu topa yaptığı vuruş, savunma oyuncusu Rafael’den sekerek kaleye doğru yöneldi. Başakşehir stoperi Epureanu’nun çizgi üzerindeki çabası yetersiz kalınca top ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

İlk yarıda pas rekoru

Ev sahibi Başakşehir ilk yarıda etkisiz bir oyun sergilemesine rağmen önce Danijel Aleksic ile direğe, ardından Enzo Crivelli ile kaleci Ersin Destanoğlu’na takıldı. İlk yarıda oyunu Başakehir yarı sahasına yıkan ancak fırsat bulmakta zorlanan Beşiktaş, Larin’in attığı golle soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi. Beşiktaş (416) ve Başakşehir’in (131) ilk 45 dakikada yaptığı toplam 547 isabetli pasla, bu sezon bir maçın ilk yarısında yapılan en fazla pas sayısı alanında rekor olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Beşiktaş da bu sezon ilk yarıda en fazla isabet pas yaptığı maçı oynadı.

İkinci yarı golle başladı

İlk yarıdaki oyunun aksine ön alan baskısıyla ikinci yarıya başlayan Başakşehir, bunun meyvesini de aldı. Hasan Ali Kaldırım’ın pasına hareketlenen Danijel Aleksic ceza sahası içine etkili bir orta yaptı. Savunma oyuncularının bakışları arasında bir anda geriden gelen Deniz Türüç, kafa vuruşuyla kaleciyi mağlup etti ve skoru 1-1’e getiren isim oldu.

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Karşılıklı düelloya döndü

Beraberlik golünün erken gelmesiyle birlikte iki takım da daha fazla hücumu düşündü. Maçın 68. dakikasında korner vuruşu kazanan Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal topun başına geçti. Yıldız futbolcunun yaptığı ortaya ön direkte Welinton çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla takımını 2-1’lik üstünlüğe taşıdı. Ancak oyuna ikinci yarıda giren eski Beşiktaşlı Demba Ba, 76. dakikada attığı golle skoru 2-2’ye getirerek takımını umutlandırdı.

Son söz Josef de Souza’dan!

Nefes kesen mücadeleye sahne olan maçta son sözü 84. dakikada Brezilyalı orta saha Josef de Souza söyledi. Başakşehir ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan tecrübeli futbolcu, sert bir şutla kaleci Volkan Babacan’ı mağlup etti ve takımını 3-2’lik üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.