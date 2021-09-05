Millilerden Cebelitarık deplasmanında suni teneffüs! Tarihe geçtik…

Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 yenen A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçı oynadığı futbolla iyi sinyaller vermedi. Beş maç sonra kazanan milliler, son iki yılda Cebelitarık’a ilk 45 dakikada gol atamayan 5. ülke oldu.

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Dünya Kupası elemelerinde Türkiye, Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 yendi ancak eksilerimiz artılarımızdan fazlaydı. İkinci dakikanın henüz başında Efecan'a yapılan faul sonrası kazanılan penaltıda Enes kaleci Coleing'i geçemedi. Kaçan penaltının ardından birkaç dakikalık baskıya rağmen milliler, ilk devrede tutuktu. Coleing beş kurtarışla Türkiye'yi durdurdu, suni çim de oyuncularımızı çok zorladı. İkinci devreye ise Cebelitarık golle başlıyordu az daha; De Barr'ın şutu Uğurcan'ın parmak ucundan sekip direkten döndü. Hakan etkisini 54'te hissettirdi. Duvar pası sonrası Halil'den şık bir gol geldi: 0-1. Çalhanoğlu, 65'te ise uzaklardan harika bir şutla skoru 2-0'a getirdi. 68'de Kenan net bir fırsatı tepti. 78'de Uğurcan'dan kritik bir kurtarış geldi. 83'te Kenan skoru 3-0 yaptı. Hakan 90'da direği aşamadı.

TARİHE GEÇTİK!

A Milli Futbol Takımı’nın, Dünya Kupası Elemeleri grubunun en zayıf halkası Cebelitarık karşısında özellikle ilk yarıda sergilediği futbol, büyük hayal kırıklığı yarattı. Öyle ki milliler, ilk yarıda rakip ağları havalandıramayarak Andorra, San Marino, Liechtenstein ve Letonya'dan sonra, son iki yılda Cebelitarık'a ilk 45 dakikada gol atamayan 5. ülke oldu. 6.7 kilometrekare yüzölçümüne sahip 33 bin nüfuslu Cebelitarık, FIFA sıralamasında 194. basamakta bulunuyor. Maçlarını 5 bin kişilik Victoria Stadı'nın suni çiminde oynayan Ceberitarık'ın Twitter takipçi sayısı bile 23 bin 900!

ROTASYON TUTMADI

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merak edilen Güneş, Uğurcan Çakır'a formayı verirken eleştirilen Altay Bayındır'ı kulübeye çekti. Formalarını koruyan isimler Zeki, Kaan, Mert ve Yusuf oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, daha az forma verdiği futbolcuları Cebelitarık karşılaşmasında sahaya sürdü. Buna rağmen milliler maçın ilk yarısında gol atamayınca Kenan, Hakan ve Halil oyuna girdi.

ENES FIRSAT TEPTİ

A Milli Takım'ın tartışılan isimlerinden Enes Ünal, ilk 11 fırsatını değerlendiremedi. Cebelitarık karşısında santrforda sahaya çıkan Enes, kazanılan penaltıda topun başına geçti ancak şutunu kaleci kurtardı. Moralinin bozulduğu görülen 24 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda varlık gösteremedi. İkinci devrenin başında yerini Halil Dervişoğlu'na bıraktı. Enes Ünal'ın milli takım grafiği düşündürücü: 24 maç-2 gol…

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