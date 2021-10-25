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Muslera’dan derbiye damga vuran hata! Boşa çıkınca Larin affetmedi…

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı derbiye Fernando Muslera'nın yaptığı hata damgasını vurdu. 35'te öne geçen Galatasaray 39'da Uruguaylı file bekçisinin yaptığı inanılmaz hatayla soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

Yayınlanma: 21:03 - 25 Ekim 2021 Güncellenme:
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Muslera’dan derbiye damga vuran hata! Boşa çıkınca Larin affetmedi…

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’ı ağırladığı dev maçın ilk yarısı karşılıklı 1’er golle geçildi. Nefis bir mücadeleye sahne olan ilk yarıda Galatasaray adına gol perdesini açan isim 35’te Cicaldau oldu. Ceza sahası dışında kendisine doğru açılan topa sert vuran Rumen oyuncu Ersin’in soluna attığı şutla takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

ZAMANLAMA HATASI PAHALIYA PATLADI

İlk yarıda daha hakim bir oyun ortaya koyan ve fırsatları kaçıran Beşiktaş 4 dakika sonra Larin’in kafa golüyle maça denge getirdi. Umut Meraş’ın soldan yaptığı ortaya iyi yükselen Larin, Muslera’nın büyük hatasında topu ağlara gönderdi. Çok kritik bir zamanlama hatası yapan Muslera topu tokatlamakta geç kalınca kendisinden önce vuran Larin’in golüne engel olamadı.

SKOR AVANTAJI ÇOK KISA SÜRDÜ

Boşa çıkan Muslera’nın hatasıyla beraberlik golünü ağlarında gören Galatasaray’ın skor avantajı çok kısa sürdü ve soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gidildi. Uruguaylı file bekçisinin derbide yaptığı büyük hata sosyal medyada da ses getirdi. İşte tecrübeli kalecinin yediği gol sonrası Twitter’da yapılan paylaşımlar:

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