Sivasspor, Karagümrük’ü yenerek seriye devam etti

Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak 3 haftalık beraberlik serisinin ardından galibiyetle tanışıp yenilmezliğini 7 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Sivasspor 37 puana yükselirken, Karagümrük 41 puanda kaldı. İstanbul ekibi son 6 maçında sadece 1 kez kazanırken, galibiyet hasreti de 3 maça çıktı.

Gelecek hafta Karagümrük, Cuma günü 16.00’da Kayserispor ile sahasında; Sivasspor ise Cumartesi günü 16.00’da Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

GOL KAPTAN’DAN GELDİ!

İlk yarıda duraklama dakikalarının başında Hakan Arslan, takımını 1-0 öne geçirdi. 45+1’de sol kanattan ceza sahasına giren Uğur Çiftçi’nin yaptığı ortaya savunma ayak koydu. Topu önünde bulan Hakan Arslan da şutunu çekerek topu filelere gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada topla buluşan Ndao sağ çaprazdan ceza sahasına girerek direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

21. dakikada Alaaddin'in kullandığı taç atışında Erdoğan direkt olarak şutunu çekti. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Viviano topu kontrol etmeyi başardı.

25. dakikada Castro’nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sobiech şutunu çekti. Bu pozisyonda Camara araya girerek gole izin vermedi.

32. dakikada Alaaddin'in ceza sahasıan gönderdiği ortada Hakan kafa vuruşunu yaptı. Bu futbolcunun şutunda top az farklı dışarı çıktı.

45. gelişen Sivasspor atağında boşta kalan top Hakan Arslan’ın önünde kaldı. Bu futbolcu yaptığı net vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. 1-0

72. dakikada sol kanatta topla buluşan Balkovec, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu noktada yükselen Mevlüt Erdinç kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

84. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arjantinli oyuncu Biglia, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu noktada topla buluşan Borini şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

90. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jeremain Lens, direkt olarak kaleyi düşündü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ali Şaşal, tehlikeyi önlemeyi başardı.