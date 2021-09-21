Sivasspor ligde ilk kez kazandı, Yeni Malatyaspor galibiyeti unuttu

Süper Lig 6. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Sivasspor, ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 galip gelerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

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Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’a konuk olan Sivasspor, 6. hafta karşılaşmasını 1-0’lık galibiyetle tamamlayarak bu sezon ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 70. dakikasında Dimitris Goutas’ın attığı golle 1-0 öne geçen ‘Yiğidolar’ mücadeleyi bu skorla üstün tamamladı. Bu sonuçla 6 puanlı Yeni Malatyaspor’la puanını eşitleyen Sivasspor, bir sonraki maçta Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Yeni Malatyaspor ise, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

SİVASSPOR’UN İLK GALİBİYETİ

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor’a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 2-2 berabere, 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 ve 5. haftada da sahasında Gaziantep FK 1-1 berabere kalmıştı.