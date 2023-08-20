Transfere yaklaşık 51 milyon Euro harcayan Fenerbahçe daha fazlasını kazanabilir

Fenerbahçe'de alınan oyuncuların büyük bölümü ileride satılabilecek isimlerden oluşuyor. Eldeki değerli isimlerle birlikte sarı-lacivertli yönetim ilerleyen sezonlarda yeni satış rekorları kıracaklarına inanıyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe transferde ilginç bir sezon geçiriyor. Arda Güler (20 milyon Euro), Szalai (12.3 milyon Euro), Bruma (6.5 milyon Euro), Rossi (5.1 milyon Euro), Berisha (4 milyon Euro) ve Arao (2.5 milyon Euro) satışlarıyla 50 milyon Euro'yu aşkın bir rakamı kasasına koyan ve bir sezonda en fazla transfer geliri elde eden Türk kulübü olmayı başaran sarı-lacivertliler, bir o kadar da oyuncu aldı. Zorunlu satın alma anlaşmalarıyla birlikte toplamda 14 futbolcuyu renklerine katan Kanarya, yaklaşık 51 milyon Euro harcadı.

EN AZ 2 KATI GELİR KAZANILABİLİR

Son sezonların en yüksek harcaması gibi gözüken bu rakam Fenerbahçe yönetimini endişelendirmiyor. Çünkü sarı-lacivertli kurmaylara göre ellerinde satış potansiyeli yüksek pek çok oyuncu bulunuyor. Halihazırda kadroda bulunan Batshuayi, Ferdi, İsmail Yüksek, Osayi, Altay ve Emre Mor'un yabancı kulüplerin radarında olduğu biliniyor. Yenilerden Szymanksi, Becao, Cengiz, Kent, Djiku ve Mert'in de yüksek rakamlara satılabileceğini düşünüyor. Fenerbahçe, bu sezon harcanan rakamın ikiye katlanabileceğine inanıyor.

ALTYAPI MEYVESİNİ VERDİ

Son yıllarda altyapıya yönelik yatırımın meyvesini vermesi yönetimi umutlandırıyor. Arda Güler ile başlayan satışların sürmesi hedefleniyor. Altyapıdan Emir Ortakaya (19), Yiğit Efe Demir (19), Yusuf Kocatürk (19), Jin ho Jo (20), Emre Demir (19), Melih Bostan (19) ve Efekan Karayazı (18) gibi isimlerden çok şeyler bekleniyor.

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