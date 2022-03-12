Umut Bozok’un Milli Takım hayali: ‘Hedefim Portekiz maçı’

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Umut Bozok, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Milli Takım formasına göz kırptı. Rizespor maçında attığı golle, ligdeki gol sayısıı 14'e çıkartan Bozok, Portekiz maçı öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a mesaj yolladı.

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Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'da Umut Bozok maçın ardından konuştu. Yeni Malatyaspor karşısında kazanmaları durumunda hedefin yüzde 80'ini tamamlayacaklarını söyleyen Bozok, A Milli Takım'ın Portekiz mücadelesinde kadroda olmak istediğini ifade etti.

Yedek başlamanın bir forvet için mental olarak zor olduğunu söyleyen Bozok, “İlk hedef tabii ki gol atmak. Geçen hafta Göztepe karşısında da aynısını yapmıştım, bugün de oyuna girip golümü attım. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde bu performansım ortaya çıkıyor. Haftaya Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Çok önemli bir maç olacak. Bu maçı alırsak işi yüzde 80 bitiririz bence” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİM PORTEKİZ MAÇI KADROSUNDA OLMAK”

A Milli Takım'ın 24 Mart'ta deplasmanda Portekiz ile oynayacağı karşılaşmada kadroda olmak istediğini söyleyen Umut Bozok, “Tabii ki bir Türk futbolcunun ilk hedefi Milli Takım formasını giymektir. Benim de hedefim tabii ki kadroda olmak. Milli Takım forması giyen çok iyi forvetler var. Gerçekten çok yetenekli isimler var. Neden olmasın, çok inanıyorum. Belki Portekiz'e gideriz hep beraber” dedi.

LİGDE 14 GOLÜ VAR

Gol krallığında 14 gole ulaşan başarılı futbolcu, yeni sözleşme konusunda ise “Buraya kiralık olarak geldim ve kulübümde opsiyon var. Ama henüz konuşmadık transfer konusunu. Yakında Serkan Reçber'le görüşeceğiz. Hayırlısı olsun” açıklamasını yaptı. Umut Bozok son olarak, A Milli Takım'ın Portekiz karşısındaki şansını da değerlendirerek “Türk oyuncuların bu ara performansı çok yüksek. Bence Portekiz'e karşı zor bir maç olacak ama hayırlısıyla Türkiye kazanacak bu karşılaşmayı” diye konuştu.