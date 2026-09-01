Galatasaray’ın yeni yıldızı Rafael Leao, altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon’a 21.89 milyon Euro kazandırdı. Leao, 2018’de Sporting tesislerine yapılan taraftar saldırısının ardından sözleşmesini tek taraflı feshedip Lille’e imza attı. Lille, Milan’ın da desteğiyle 2023 yılında faizler dahil Sporting’e 20 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kaldı.

Portekizli yıldızın Milan’dan Galatasaray’a 38 milyon Euro karşılığında transfer olmasıyla, Sporting yetiştirme bedeli kapsamında 1.14 milyon Euro almaya hak kazandı. Leao’nun 2019 yılında Lille’den Milan’a 30 milyon Euro’ya transfer olduğu dönemde de Sporting, yine yetiştirme bedeli olarak 750 bin Euro kazanmıştı.