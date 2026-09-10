Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Portekiz ekibinin teknik direktörü Rui Borges, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla sarı kırmızılı taraftarları öfkelendirdi.

Sporting Teknik Direktörü Rui Borges, devre arasında oyunun dengesini değiştirdiklerini aktararak "Galibiyetle başlamak önemli. Bu genç bir takım; ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular var. Tüm taraftarların desteğini hissetmek, tüm stadyumun maça dahil olması önemli. İlk yarıda oldukça yüksek bir yoğunluk sergileyen Galatasaray'ı yenebilmemiz açısından önemliydi.

Rakibin maçı domine etmeye çalışacağını biliyorduk. Taktiksel bir oyun kurucuyla, biraz da şansın da yardımıyla bir gol attılar. Oyuna ayak uydurmakta biraz zorlandık, ancak daha sonra dengelemeyi başardık. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Daha yoğun, daha rekabetçi ve birebir mücadelelerde daha güçlüydük. Oyuna ağırlığımızı koyduk, golleri attık ve Galatasaray'ın kale önümüzde tehlikeli bir pozisyon yaratmasına izin vermedik. Takımın kolektif performansından memnunum." dedi.

HAKEM KONUSU...

Sporting'in teknik patronu, Galatasaray'ın önde yaptığı baskıyı aşmak için maç öncesinde çeşitli hücum planları üzerinde çalıştıklarını açıkladı ve Galatasaray'ın hakem isyanını da görmezden gelerek "Hücumda bazı şeyler üzerinde düşünmüştük. Bugün Luis Guilherme oynadı. Sonuçta pozisyon değişiklikleri için bir serbestlik oluyor. Her an pozisyon değiştirebilme imkânları var. Galatasaray'ın baskısını başka bir şekilde kırdılar. Sahip olduğumuz hareketlilik, oyun anlayışımız buydu. Hakem konusuna girmek istemiyorum. Dünyanın en iyi turnuvalarının birinde oynuyoruz. O yüzden hakemden bahsetmek istemiyorum. Galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.