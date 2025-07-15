Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’de yeni sezon başlamadan önce sürpriz bir değişikliğe gidiyor. İddialara göre TFF, formalarda kullanılması zorunlu olan Arial yazı tipinin kaldırılması için harekete geçti.
Umut Eken'in haberine göre, gelen tepkilerin ardından TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz konuyla ilgili harekete geçti. Haberde Türkiye Futbol Federasyonu'nun, önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda Arial yazı tipiyle ilgili resmi kararı alacağı ve bu fonta veda edileceği ifade edildi.
Taraftarlar uzun süredir yazı fontunun kötü olduğunu sosyal medyada dile getiriyordu.