Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Benfica forması giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu Richard Rios'u renklerine bağlamak için yürüttüğü transfer operasyonunda denklem değişti. Siyah-beyazlı yönetimin satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle imza aşamasına getirdiği transfer sürecine, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere ekibi Hull City dahil oldu. Benfica'ya doğrudan bonservisle satın alma teklifi sunan İngiliz kulübü, transferde dengeleri altüst etti.

İKİ TAKIM DA MASADA

Hull City'nin hamlesine karşın Beşiktaş yönetimi pazarlıkları sürdürmeye devam ediyor. Kolombiyalı futbolcuyu kadroya katmakta kararlı olan siyah-beyazlı idareciler, Portekiz ekibiyle olan temaslarını sıklaştırarak transferi bitirmek adına şartları zorluyor.

Portekiz ekibinde sergilediği başarılı grafikle dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı orta saha, geride kalan sezonda takımıyla tüm kulvarlarda 45 resmi müsabakada sahaya çıktı. Yetenekli futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek hücum hattına da önemli katkı sağladı.