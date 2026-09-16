İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport'un haberine göre, Inter yönetimi Hakan Çalhanoğlu ile yola devam etme kararı aldı. Çizme ekibinin, milli yıldıza 1+1 yıllık ya da direkt 2 senelik yeni bir kontrat teklif edeceği öğrenildi.

MAAŞTA İNDİRİM TALEBİ

Son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve ilerleyen yaşı göz önünde bulundurulan milli futbolcu için Inter yönetiminin yeni bir finansal politika izleyeceği belirtildi.

Mevcut anlaşmasında yıllık net 6.5 milyon Euro kazanan Hakan Çalhanoğlu'na, yeni sözleşme görüşmelerinde bu rakamın daha altında bir maaş teklif edileceği kaydedildi.

GÖRÜŞMELER DOĞRULANDI

Inter'in yeni sportif direktörü Dario Baccin, düzenlediği ilk basın toplantısında milli futbolcunun geleceğine dair açık ifadeler kullanmıştı. Baccin, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle resmi temasların başladığını ve sözleşme uzatma görüşmelerinin yürütüldüğünü resmen doğruladı.