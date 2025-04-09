Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 10 Nisan Perşembe günü Ümraniyespor'u ağırlayacak olan Gençlerbirliği, maç öncesinde alacak kriziyle sarsıldı. Oyuncular, maaş ve prim ödemelerinin yapılmaması gerekçesiyle sabah yapılması planlanan antrenmana katılmadı.

OYUNCULARDAN PROTESTO, BAŞKANDAN MÜDAHALE

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 12.00’de başlaması gereken idmana futbolcular katılmadı. Krizin büyümesinin ardından Kulüp Başkanı Osman Sungur ve bazı yönetim kurulu üyeleri oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda futbolcular ikna edildi ve antrenman saat 15.15’te gecikmeli olarak başladı.

TEKNİK DİREKTÖR EROĞLU’NDAN MORAL AŞISI

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla sahaya döndü. 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynandı. Başkan Sungur ve yöneticiler de idmanı saha kenarından takip etti.

PLAY-OFF YARIŞI DEVAM EDİYOR

Geride kalan 32 haftada 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, 54 puanla 4. sırada yer alıyor. Play-off hattındaki kırmızı-siyahlıların, Süper Lig’e doğrudan çıkma şansı için ikinci sıradaki Fatih Karagümrük ile arasında 5 puanlık fark bulunuyor.

Başkent ekibinin yaşadığı bu kriz, camiada huzursuzluk yaratırken, yönetimin kısa sürede çözüm üretmesi ve futbolcuları yeniden sahaya döndürmesi olumlu karşılandı. Ancak sezonun kritik virajına girilirken, ekonomik istikrarın sağlanması takımdaki moral motivasyon açısından büyük önem taşıyor.

PUAN DURUMU