Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışındaki Galatasaray, listesine Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre Ter Stegen'i aldı.

Bir süredir ilgilendiği 33 yaşındaki kalecisi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a iyi haber geldi.

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan El Mundo Deportivo'nun yazarlarından Gabriel Sans, Marc-Andre Ter Stegen'in Galatasaray'a transfer olabileceğini söyledi.

Gabriel Sanz, konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Ter Setegen'in Barcelona'daki geleceği tam anlamıyla belirsiz. Yeni kaleci Joan Garcia'nın gelmesi ile 4. kaleci pozisyonuna gerileyebilir. Oysa onun oynamaya ihtiyacı var. 1 sene sonra Dünya Kupası finallerinde Alman milli takımının direkt kalecisi olmak istiyor. Buna rağmen yakın çevresi bazı gazetelere açıklama yaparak, Ter Stegen'in takımdan ayrılmak istemediğini söylüyor. Barcelona'da sportif direktör Deco bu konuda açıklama yapmak istemiyor. Barcelona'da herhangi bir yetkili Ter Stegen'le ilgili bir açıklama yapmak istemiyor ama biz şunu net biliyoruz. Barcelona onun gitmesine çok sevinecek"