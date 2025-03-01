Futbolseverler, futbolcuların taraftarların ricasını kırmayıp, onlarla selfie çektirmek ve onlara imza dağıttığı anlara aşina olsa da bu kez durumun tersi yaşandı.
Inter'in yıldızı Marcus Thuram, taraftardan selfie çekmesini istedi.
BENZERLİĞİ ŞAŞIRTTI
Inter'in Pinetina'daki antrenman merkezinin dışında, Lautaro Martinez'e benzerliğiyle ünlenen bir taraftarın Thuram'a yaklaşması sırasında Thuram kahkahalar eşliğinde taraftarı yanına davet etti.
Fransız oyuncu, Lautaro'ya benzeyen kişiyi fark ettiğinde kahkahalara boğuldu ve Arjantinli oyuncunun sahada yaptığı geleneksel gol sevinci hareketini yaptı. Lautaro Martinez'e benzeyen taraftar ile tanışıp selfie çekti ve takım arkadaşı Lautaro Martinez'e yolladı.