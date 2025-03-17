Getafe, 2024 sonunda birçok kişinin küme düşer gözüyle baktığı bir takımken, Bordalás yine imkansızı başardı ve kulübü bir kez daha ayağa kaldırdı. 2025 yılına altı galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle giren Getafe, 30 puanın 20’sini toplayarak 2025 yılında oynana maçlardan alınan puanlara göre Real Madrid ile eşit puana ulaştı. Barcelona dışında daha fazla puan toplayan başka bir takım yok.

Bordalás, Getafe’de altıncı tam sezonuna doğru ilerliyor. İlk olarak 2016/17 sezonunda takımı devralıp İspanya’nın en üst ligine taşıdı. 2018/19’da Getafe tarihinin en iyi derecesi olan beşinciliğe ulaştı, bir sonraki sezon Avrupa Ligi’nde Ajax’ı eleyerek son 16’ya kaldı. Pandemi olmasa belki de daha büyük bir başarı gelecekti.

Takımın her sezon önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen Bordalás, sistemini bozmadan yeniden yapılanıyor. Bu sezon da bir kez daha küme düşme adaylarından biri olarak görülen Getafe’yi orta sıralara taşıdı. Sisteminde bireysellik yerine kolektif başarı ön planda. Yeni transferleri hızla takıma adapte ediyor ve futbolcularının potansiyelini en üst seviyeye çıkarıyor.

Mason Greenwood’u yeniden futbola kazandıran Bordalás, Villarreal’de unutulan Terrats’ı adeta patlattı. Geçen sezon üçüncü ligde oynayan Uche’yi, La Liga seviyesinde bir forvet haline getirdi. Ayrıca kaleci David Soria’nın savunma organizasyonu sayesinde Oblak ile birlikte ligin en az gol yiyen kalecileri arasına girmesini sağladı.

Tüm bu başarılara rağmen, Bordalás’ın oyun tarzı İspanya’da sıkça eleştiriliyor. Manuel Pellegrini gibi teknik direktörler, Getafe’nin oyun anlayışını “futbol dışı” olarak nitelendirirken, Bordalás sadece sonuçlara odaklanıyor.

Teknik adamın Valencia macerası kısa sürse de, orada da etkisini gösterdi. Mamardashvili’yi keşfedip elit bir kaleci haline getirdi ve Yunus Musah’ı 20 milyon euroya Milan’a gönderecek seviyeye taşıdı. Şu anda Getafe ile bir yıl daha sözleşmesi var, ancak futbol dünyasında birçok kişi onun büyük bir kulübe gitmesi gerektiğini düşünüyor.

Getafe’de gerçek bir futbol ekosistemi yaratan Bordalás, farklı bir kulüpte aynı başarıyı gösterebilir mi? Eleştirmenlerine göre onun sert oyun anlayışı büyük kulüplerde sorgulanabilir. Ancak taraftarlarına göre, “Eğer Getafe’de bunları yapıyorsa, sınırsız bütçeye sahip bir kulüpte neler yapabileceğini hayal bile edemeyiz.”