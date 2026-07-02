Aziz Yıldırım yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

Kadroya yapılacak eklemelere odaklanan sarı lacivertlilerde sürpriz bir Anderson Talisca gelişmesi yaşandı.

İNGİLTERE'YE YEŞİL IŞIK

Sabah'ın haberine göre geçtiğimiz sezon şubat ayında sarı lacivertli kulüp ile olan sözleşmesini 2 yıl uzatan Brezilyalı yıldıza, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin ilgisi bulunuyor.

Sözlü görüşmenin ardından yönetime ayrılık isteğini ileten Talisca'nın Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığı iddia edildi. 32 yaşında ki oyuncunun Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak kariyerine ilişkin tüm seçenekleri değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı.

Yeni transferlere kaynak oluşturabilmek için maliyeti yüksek olan isimlerle yol ayrılığına sıcak bakan Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, yıllık net 7.5 milyon euro kazanan Talisca için teknik heyetle görüşerek kararını verecek.