SON 4 yılın şampiyonu Galatasaray cuma günü sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, transferde hâlâ net bir yol haritası yok. Şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu kadroya dahil edildi. Sol stoper, sol açık ve santrforda alternatifi bulunmayan Cimbom, Mertens’in ayrılığı sonrası oluşan 10 numara açığını da uzun süredir gideremedi. Taraftar isyanda... Sosyal medyada, statta kısacası her fırsatta “Transfer” diye haykırıyorlar. İlk kez sezona büyük bir kaos içinde girecek Aslan’da eleştiri oklarının hedefinde Başkan Dursun Özbek var…

YEDEK OYUNCUYA 12 MİLYON VERMEM!

İLK dönemde olduğu gibi transferlerle bizzat ilgilenmeye başlayan Özbek tüm planlamayı alt-üst etti. Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu ile görüş ayrılığı yaşayan Özbek, Trabzonspor’a giden Aral Şimşir’i, “Yedek oyuncuya 12 milyon Euro vermem” diyerek veto etti. Yıldız isimlere bonservis bedeli önermek yerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılmasını istedi. Videolarını izleyip beğendiği Batrakov ısrarı kulübün zaman kaybetmesine yol açtı. Kısacası Dursun Özbek sarı-kırmızılıların kadro planlamasında büyük bir kilitlenmeye yol açtı.