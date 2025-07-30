Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynadığı oyunla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen transferi gerçekleşmek üzere.

75 milyon Euro’luk bonservis bedelinin 40 milyon Euro’luk kısmının peşin, kalan 35 milyon Euro'yu ise banka teminatı eşliğinde iki taksit hâlinde 2026 yılına kadar İtalyan kulübüne ödeyecek olan Galatasaray yıldız ismi İstanbul'a indiriyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre; Victor Osimhen Çarşamba Bugün İstanbul'a gelecek.

GECE YARISI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Osimhen sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunarak, önce Galatasaray logosu ve Aslan görseli olan bir fotoğraf paylaştı ardından da bir uçağa bindiği anların videosunu paylaştı.

İMZA TÖRENİ

Galatasaray'ın 2 Ağustos’ta Lazio ile oynanacak özel maç öncesinde taraftarının önünde Nijeryalı golcü için özel bir imza töreni düzenlemesi de bekleniyor.