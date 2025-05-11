İspanya La Liga'nın 35. hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Milli oyuncumuz Arda Güler'in El Clasico'da ilk kez ilk 11 başlayan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçtiği mücadele nefes kesti. Arda etkisiz kaldığı ilk yarının ardından ikinci 45 dakikada yerini Diaz'a bıraktı.

İspanya'da şampiyonluk düğümünü çözecek maçta Real Madrid deplasmanda ilk 15 dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

MBAPPE'NIN HAT-TRICK'I YETMEDİ

Kylian Mbappe 5. dakikada penaltıdan perdeyi açtı ve 14'te bir kez daha ağları bularak üst üste attığı 2 golle bir anda Real Madrid'i 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Kısa bir şok yaşayan lider Barcelona 19'da Eric Garcia ile farkı 1'e indirdi. 32'te sahneye çıkan dünya futbolunun yükselen yıldızı Lamine Yamal maça denge getirdi ve skoru 2-2 yaptı.

Maçı bırakmayan Barcelona 34'te golcü yıldızı Raphinha ile öne geçti. Durum 3-2 oldu. İlk yarı bitmeden bir gol daha atan Raphinya skoru 4-2'ye getirdi.

Tam 6 golün çıktığı ilk yarıyı Barcelona geri düşmesine rağmen 4-2 önde kapattı.

Goller ikinci yarıda da hız kesmedi! 70'te Mbappe umutları tazeleyen golü attı ve hat-trick yaptığı maçta skoru 4-3'e taşıdı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN TEK MAÇ KALDI

1 puan için son ana kadar direnen Real Madrid'i yıkan gol uzatmalarda Lopez ile geldi. Skor önce 5-3 oldu ancak hakem elle oynama gerekçesi ile golü geçersiz saydı ve maç 4-3 sona erdi.

Bu sonuçla puan farkını 7'ye çıkaran Barcelona Perşembe günü Espanyol'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu sezon Barcelona ile tarih yazan Hansi Flick oynadığı 5 El Clasico'nun tamamında kazanan taraf oldu.