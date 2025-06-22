Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki yapıldı.

Beşiktaş Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısında kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesi oylandı.

Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, kulübün mali çıkış bileti olarak gösterilen ve 200 milyon Euro gelir potansiyeli bulunan Dikilitaş projesi için genel kurulda oy çokluğu ile yetkiyi aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oy çokluğu ile kabul edilen maddeler şu şekilde:

Kulübe ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 7 ada 75 parselde bulunan taşınmaza komşu 7 ada 64 ve 7 ada 66 parselde bulunan taşınmazların mülkiyetinin Gençlik ve Spor Bakanlığından; sair komşu taşınmazların mülkiyetinin de Belediye, Milli Emlak ve üçüncü şahıslardan alınması; birlikte bu taşınmazlar üzerinde inşaat yapılması, yaptırılması, gayrimenkul projeleri geliştirilmesi, bu kapsamda bir inşaat şirketi kurulması, bununla ilgili proje finansmanı sözleşmeleri imzalanması, ilgili taşınmaza ilişkin gelir paylaşımı modeliyle Emlak Konut A.Ş ve finansman desteği için Ziraat Bankası veya kamu bankaları ile mevcut Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmasından kaynaklı borçların ödenmesine yönelik olmak kaydıyla anlaşmalar yapılması, borçların ödenmesi sonrası kalan taşınmazların Kulüp adına tapuda tescili, işbu maddede anılan taşınmazların alış ve satışı ve işlemlerin tapuda tescili; taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek projelerle ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapılması, her ölçekte imar planı, imar izinleri, ruhsatların alınması ve her türlü idari, hukuki işlemlerin yapılması, bahis konusu taşınmazların üzerinde ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesisi, tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, kira, işletme, inşaat (inşaat öncesi ve sonrası alınacak tüm izinler) ile araziden kaynaklanacak tüm haklara ilişkin her türlü hukuki işlem yetkisi de dahil olmak üzere tasarrufta bulunulması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

Kulübün mevcut taşınmazlarından ari (hariç) olmak üzere; gayrimenkul projeleri geliştirmek, inşaat yapmak, kiralamak, satışını gerçekleştirmek, tahsis etmek ve sair şekilde gelir elde etmek üzere yeni taşınmaz satın alması, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması; taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek projelerle ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapılması, her ölçekte imar planı, imar izinleri, ruhsatların alınması ve her türlü idari, hukuki işlemlerin yapılması, bahis konusu taşımaz üzerinde ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesisi, tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, kira, işletme, inşaat (inşaat öncesi ve sonrası alınacak tüm izinler), arsa payı karşılığı inşaat, gelir paylaşımı, hasılat paylaşımı dahil olmak üzere her türlü yöntem ile inşaat veya araziden kaynaklanacak ilgili tüm haklara ilişkin her türlü hukuki işlem yetkisi de dahil olmak üzere tasarrufta bulunulması, bu amaçlar paralelinde her türlü sermaye piyasası araç ve enstrümanlarının kullanılması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

'LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Oylamanın ardından verilen yetki için konuşan Başkan Serdal Adalı: “Göstermiş olduğunuz güvene layık olmaya çalışacağız. İçinde bulunduğumuz ortam, bizi belli projeleri hayata geçirme yoluna itiyor. Biz bu gayrimenkul projelerinden bir tane yapmayla yetinmeyi düşünmüyoruz. Sportif olarak başarılı olmak için gerekirse inşaat şirketi gibi çalışmak zorundayız. Rakiplerimiz bu tarz projeleri birden fazla birkaç kez hayata geçirdi. Üçer dörder tane gerçekleştirdi. Biz saha içi olduğu kadar bu rekabette de geride kalamayız. Biz Beşiktaş'a yeni araziler kazandırmak istiyoruz. Borçsuz bir Beşiktaş hayali kuruyoruz” diye konuştu.