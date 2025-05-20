Sezon sonunda İngiliz ekibi Manchester City ile olan sözleşmesi sona erecek Belçikalı orta saha Kevin De Bruyne, Etihad Stadı'ndaki son maçına çıktı.
Kevin De Bruyne, Etihad'daki son maçı öncesi seremoniye çocuklarıyla birlikte çıkarken duygusal anlar yaşandı.
İNANILMAZ KAÇIRDI
Kevin De Bruyne, karşılaşmanın ilk yarısında takımı 1-0 öndeyken zoru başardı. Gelişen atakta arka direkte kendisini unutturan Belçikalı orta saha, kalenin hemen önünde golden yararlanamadı.
Çizgi önünde gelişine bir vuruş yapan yıldız oyuncu, topu üstten dışarı yolladı. Kevin De Bruyne, kaçırdığı pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Kevin De Bruyne, veda maçında boş kaleye gol atamadı! #PL pic.twitter.com/xv20NDhO7a— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 20, 2025
İKONİK PANKART
Manchester City taraftarları, Belçikalı yıldıza dev bir veda pankartı hazırladı. İngiliz ekibinin taraftarları, Kevin De Bruyne'nin Etihad'daki son müsabakasında ikonik bir anı pankart haline getirdi.
City'nin 2022'de tarihi bir zafere imza atarak Premier Lig zaferine ulaştığı maçta takımın Aston Villa karşısında 2-0 geriye düştüğü anlarda Kevin De Bruyne'nin, ayakkabılarının bağlarını sıkılaştırdığı ve ardından 3-2'lik dönüşün başladığı an pankarta resmedildi.
Belçikalı oyuncu, Manchester City forması altında 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 Premier Lig, 2 İngiltere Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3 İngiltere Süper Kupası zaferi yaşadı.