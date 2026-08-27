Fenerbahçe, sahasında 1-1 berabere kaldığı Fransız ekibi Olmpik Lyon'u deplasmanda Vedat Muriqi ve Archie Brown'ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne giriş bileti aldı.

Türkiye'den uzun yıllar sonra iki takım birden Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etmeye hak kazanırken, tarihi zafer Fenerbahçe taraftarı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

Karşılaşma sonrası oyuncular ve teknik ekip arasındaki büyük coşku saatlerce devam ederken, karşılaşma sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlamak için mikrofon başına gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, haftalardır kendisine yönelik negatif bir propaganda yürütüldüğünü belirterek sitem dolu açıklamalarda bulundu.

"İSİM İSİM AÇIKLAYACAĞIM"

Yapıcı eleştirileri doğal karşıladığını anlatan Kartal, itibarsızlaştırma yönündeki eleştirilere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Eleştiri doğal. Objektif eleştiriye açığız. Linçleyerek, itibarsızlaştırarak yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Çok fazla takip etmiyorum. Başarıyı da başarısızlığı da abartıyoruz. Bunlar doğru değil. Biz ekibimizle ne yaptığımızı biliyoruz. Biz 99 puanı da bu ekiple aldık. Bizi itibarsızlaştırmak için yapıyorlar. Bunları yapanlar sonunda 'Biz Fenerbahçeliyiz' diyorlar. O zaman bize destek verin gerçek Fenerbahçeli iseniz. Siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz? Değil misiniz? Ben bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Taraftarlara isim isim vereceğim. Herkes bilsin. Bize destek verin görelim. Fenerbahçelilik böyle olmaz ki. Fenerbahçelilik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörünü, başkanını korumak demek."