Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın doğrudan lig aşamasına katılım hakkı elde etmesinin ardından, play-off turunda mücadele veren Fenerbahçe de tarihi bir başarıya imza attı. Fransa deplasmanında Olimpik Lyon'u saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, 18 yıllık aranın ardından yeniden Devler Ligi sahnesine dönerek Avrupa'nın en büyük organizasyonundaki yerini aldı. İki dev temsilcimizin başarısı Türk futbol kamuoyunda büyük bir coşkuyla karşılandı.

NEFES KESEN ZAFER

Tarihi gecenin bir diğer büyük gururu ise Azerbaycan'dan geldi. Kardeş ülke temsilcisi Sabah FK, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsrail ekibi Hapoel Beerşeba ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin uzatma dakikalarında kaydettiği kritik golle rakibini mağlup eden Bakü temsilcisi, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdırmayı başardı.

TARİHİ KURA HEYECANI

Galatasaray, Fenerbahçe ve Sabah FK'nın aynı sezonda Avrupa futbolunun zirvesinde mücadele edecek olması, Türk dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Tarihte ilk kez 3 Türk/Türk dili konuşan ülke takımının boy göstereceği Devler Ligi'nde gözler, temsilcilerimizin muhtemel rakiplerinin belirleneceği kura çekimine çevrildi.