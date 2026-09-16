Süper Lig'de kötü günler geçiren Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın tercihleri de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tedesco döneminde takımın banko isimlerinden biri olan genç oyuncu, Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte formayı kaybetti.

İsmail Kartal'ın adeta göz ardı ettiği isim ise Dorgeles Nene. Tedesco döneminde ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 13 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

Ancak Kartal döneminde Nene, henüz hiçbir maçta ilk 11'de sahaya çıkmadı.

SADECE YEDEKTEN GİRDİ

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynanan maçlarda Nene, 17 ve 14 dakika süre alabildi. Süper Lig'de ise Konyaspor maçında 36 dakika, Samsunspor maçında 12 dakika ve Beşiktaş derbisinde 22 dakika forma giydi.

Gençlerbirliği ve son olarak Gaziantep FK maçlarında ise Nene, yedek kulübesinde oturmasına rağmen İsmail Kartal tarafından oyuna alınmadı.

İsmail Kartal'ın Nene'yi hiç kullanmaması, özellikle Gaziantep FK maçı sonrasında sosyal medyada büyük tepki topladı. Taraftarlar, genç oyuncunun potansiyelinin değerlendirilmediğini savunurken, Kartal'ın tercihleri eleştirildi.