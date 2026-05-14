Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında su yüzeyine çıkan yunus sürüsü, adeta görsel şölen yaşattı. O anlar dronla görüntülendi. Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında su yüzüne çıkar yunus sürüsü İbrahim Özkan tarafından havadan dronla görüntülendi. Suya batıp çıkan ve görsel şölen sunan yunuslar bir süre sonra gözlerden kayboldu. Yunusların su yüzeyine çıktığı anların oldukça etkileyici olduğunu belirten Özkan, bu anları kayıt altına aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Yunus sürüsü 4 gün önce de Tekirdağ'ın Uçmakdere Mahallesi açıklarında görüntülenmişti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.